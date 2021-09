El Olympique de Lyon ha anunciado este miércoles el fichaje del defensa internacional alemán Jerome Boateng, que llega libre tras expirar su contrato con el Bayern de Múnich y firma contrato por dos temporadas con el club francés.

Boateng, que el viernes cumplirá 33 años, ha desarrollado toda su carrera deportiva en Alemania, salvo un fugaz paso por el Manchester City, y ahora probará suerte en Francia después de una década defendiendo la camiseta del Bayern.

The Journey Continues.

Lyon Here I Am.

Proud And Happy To Join This Big Club With Its Great Tradition. Let’s Get It On!

NOUS SOMMES L‘OLYMPIQUE LYONNAIS ?? @OLpic.twitter.com/f29JzFzmTg