Un jeque catarí negó el saludo a las árbitras del Mundial de Clubes

Este sábado se han hecho virales unas polémicas imágenes de lo sucedido el pasado jueves tras la final del Mundial de Clubes en la que el Bayern de Múnich se impuso al Tigres mexicano. Durante la ceremonia de entrega de los trofeos, el jeque Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani no quiso saludar a las árbitras como si había hecho con sus homólogos masculinos.

Sheikh snubs shake: Qatari royal refuses to acknowledge female officials with a fist bump during FIFA Club World Cup awards ceremony- pic.twitter.com/BmeebGjgVt