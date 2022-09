James Rodríguez regresa a Europa y seguirá su carrera en el Olympiacos

James Rodríguez vestirá esta temporada la camiseta del Olympiacos. El equipo griego ha llegado a un acuerdo con el Al-Rayyan catarí para la cesión del centrocampista colombiano, que llegó hace apenas un año al equipo procedente del Everton tras el pago de 8 millones de euros. Según informa Fabrizio Romano, el cafetero llegará este miércoles a Atenas para cerrar el acuerdo que finalmente será de préstamo ya que los catarís se han negado a dejar libre a James.

James Rodriguez to Olympiacos, deal set to be completed! Been told that the Colombian star will fly to Greece today — medical scheduled, there’s verbal agreement in place on loan deal. ?????????? #transfers



If all goes as planned, James will sign later today.



Here we go soon. pic.twitter.com/tBlz4cPWuV