Jakub Jankto, apartado del Sparta de Praga por negarse a pasar un control de drogas

El checo Jakub Jankto, jugador propiedad del Getafe, deja de contar para el Sparta de Praga, club donde estaba cedido. Así lo ha hecho público la entidad de la capital checa, sin especificar el motivo, mediante un comunicado que hacía referencia hacia el futbolista que hace unos meses declaraba su homosexualidad.

La prensa checa ha sido quien ha desvelado la causa. Pues se trata de un incidente entra la policía y el propio jugador que ha acabado con el arresto del mismo. Los hechos sucedieron el lunes al mediodía, cuando un conductor informó de la conducción temeraria del vehículo que iba delante, a las inmediaciones del estadio Strahov, donde entrena el Sparta de Praga. “El vehículo siguió y después de que el conductor del vehículo se detuviera, la policía llegó. La prueba de alcohol del conductor dio negativo. Sin embargo, el conductor rechazó la prueba de drogas posterior y también rechazó un examen médico”, ha informado la portavoz de la policía checa.

En conjunto checo en su comunicado ha expuesto: "Jakub Jankto se ausentará de las funciones del primer equipo por asuntos personales. Durante este tiempo, Jakub no estará disponible para el AC Sparta Praha ni para el entrenador, Brian Priske, para entrenamientos o partidos".

?? CLUB STATEMENT | Jakub Jankto will be absent from First Team duties to deal with personal matters. During this time, Jakub will be unavailable to AC Sparta Praha and Head Coach Brian Priske for training or matches. #acsparta



