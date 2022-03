Italia se queda fuera del Mundial por segunda vez consecutiva

La selección italiana de fútbol se perderá por segunda edición consecutiva el Mundial de fútbol, el de Qatar 2022, después perder ante Macedonia del Norte (0-1) en un partido que dominaron desde el inicio, pero en el que no supieron aprovechar las ocasiones.

Catástrofe en Italia. Pocos pensaban que Macedonia podría sorprender a la actual campeona de europa, a la que se daba por segura en una final contra Portugal. Dominó el partido la 'Azurra', pero no bastó para evitar otra histórica eliminación en la que no pudieron con una selección que tiró dos veces entre los tres palos y que anotó el gol del triunfo en el minuto 92.

???? Italia no levanta cabeza con el Mundial...#ALE ???? 2006: Campeón#SUD ???? 2010: Fase de Grupos#BRA ???? 2014: Fase de Grupos#RUS ???? 2018: No se clasificó#QAT ???? 2022: No se clasificó



