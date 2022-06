El Inter hace oficial la vuelta de Lukaku

El Inter de Milan oficializó este miércoles, mediante un vídeo en sus redes sociales, el retorno del belga Romelu Lukaku al Inter tras una temporada sin protagonismo en el Chelsea.



"Estoy de vuelta y estoy muy feliz. Parece un deja vu, ¿te acuerdas de hace 3 años, en el mismo sitio?", dijo el delantero de 29 años en la azotea de las oficinas del Inter, junto al presidente del club, Steven Zhang.



"Vas a marcar muchos goles en San Siro ¿no?", le replicó el madatario. "Por eso estoy aquí, y cumplo mis promesas", sentenció el ariete, de nuevo 'nerazzurro'.



Lukaku aterrizó en la mañana de este miércoles en Milán y pasó el reconocimiento médico antes de firmar su traspaso, en calidad de cedido, por una temporada. Una transacción que, según los medios locales, rondará los 10 millones de euros y en la que el Inter no tendrá derecho a compra tras una temporada.



El internacional belga, clave en el 'Scudetto' de 2021, no terminó bien con los 'tifosi' del Inter, que se sintieron traicionados con su marcha al conjunto londinense -por 120 millones de euros- cuando el propio jugador aseguró que seguiría siendo 'nerazzurri'.



Ahora, tras una campaña sin sentirse importante con Tomas Tuchel, se pondrá bajo las órdenes de Simone Inzaghi con los que ya fueran sus compañeros, a la espera también de una posible incorporación del argentino Paulo Dybala, sobre la que Giuseppe Marotta, director ejecutivo del Inter, comentó el pasado lunes que ha habido contactos con sus agentes, pero que no están, por ahora, en una "fase de definición".