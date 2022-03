Insultos racistas de la afición del Cagliari a jugadores del Milan provocan una trifulca masiva en el campo

El AC Milan visitó este sábado el estadio del Cagliari en una nueva jornada de la Serie A en la que consiguió llevarse el triunfo por la mínima (0-1). Sin embargo, el partido no termino como debia ya que cuando el árbitro indicó el final de los 90 minutos reglamentarios, jugadores, directivos y empleados saltaron al campo para enzarzarse en una trifulca que congolmeró unas 50 personas que se amenazaban con seguir la pelea en el túnel de vestuarios.

Todo se desencadenó cuando el portero del equipo visitante, el francés Maignan, denunció insultos racistas que le profirieron desde la curva de los ultras del Cagliari quienes también le arrojaron varios objetos. El francés fue apoyado rapidamente por su compañero y compatriota Tomori al que le también le dedicaron varios insultos racistas que provocaron la reacción de los jugadores 'rossoneros'. En concreto, destacó un durísimo enfrentamiento entre Ibrahimovic y Joao Pedro, que al parecer también continuó en el túnel de vestuarios, donde ambos habrían seguido insultándose y amenazándose.

El entrenador del Milan, Stefano Pioli aclaró: “Maignan me dijo que recibió insultos racistas detrás de la portería. Es la primera vez que reacciona así, así que algo sucedió. Tomori también me dijo lo mismo. Ciertas cosas no deben pasar”. Joao Pedro también quiso contar su versión: “Al principio yo intentaba separar, quitar a la gente. ¿Insultos racistas a Maignan? No, no escuché nada, porque estaba casi en el centro del campo. Solo vi que Maignan estaba respondiendo a la afición y traté de apartarlo. Llevo ocho años jugando en Cagliari y siento que tengo derecho a defender a mi público. Obviamente, hasta que surge algo diferente”.

This Serie A matchday was dedicated to the stand against racism, but there's still a long road ahead and we must keep on fighting together: #KeepRacismOut



Oggi era la giornata contro il razzismo, ma abbiamo ancora molta strada da fare e dobbiamo farlo tutti insieme: #WeRespAct