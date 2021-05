Iniesta renueva dos años más con el Vissel Kobe

El futbolista español Andrés Iniesta anunció este martes su renovación por dos años con el Vissel Kobe de la liga japonesa, al que llegó a mediados de 2018 y con el que aspira a jugar hasta su retirada como profesional, según dijo.

"Hoy es un día muy especial, seguir vinculado dos años más al Vissel Kobe me hace mucha ilusión", dijo el jugador durante una rueda de prensa celebrada este martes en Tokio, el mismo día en que cumplió 37 años.

