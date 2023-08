Illarramendi seguirá su carrera en la MLS: ficha por el FC Dallas

El Dallas de la liga MLS norteamericana anunció este jueves la contratación del centrocampista Asier Illarramendi, excapitán de la Real Sociedad.

Illarramendi, que el pasado 4 de junio se despidió de la Real Sociedad, jugará con el equipo texano lo que resta de la temporada 2023. FC Dallas señaló en un comunicado que también tiene una opción para que el centrocampista guipuzcoano de 33 años de edad juegue en el equipo en 2024. FC Dallas no ha revelado los detalles económicos del acuerdo.

