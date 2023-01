El United acaricia la final; paso de gigante del Newcastle para meterse en la final de la Copa de la Liga

Nottingham, 0 - Manchester United, 3

Ya nadie se acuerda del inicio titubeante del Manchester United de Erik Ten Hag, de aquellas derrotas al comienzo del curso que pusieron todo en duda cuando comenzó su proyecto, que ya está cerca de su primera final en la Copa de la Liga, a la que se acercó este miércoles con un triunfo concluyente en Nottingham frente al Forest, al que domó y doblegó con los goles de Rashford, Weghorst y Bruno Fernandes.

Aún queda el partido de vuelta en una semana en Old Trafford, pero la ventaja de tres tantos representa una evidencia en la eliminatoria, pendiente únicamente de una hazaña del Nottingham Forest en el Teatro de los Sueños; una gesta inimaginable hoy por hoy tal y como fue el partido y tal y como está el United, que encadena 10 victorias en casa.

Marcus Rashford es hoy incontestable. Diez goles en sus últimos diez partidos desde su vuelta de Qatar 2022 describen el momento del atacante, dinámico, veloz, efectivo, inalcanzable en el minuto 6 cuando controló el balón aún en su propio campo, en la banda derecha del ataque, para conducir con una determinación imparable, sin mirar hacia atrás. Ya con la izquierda, fue la definición con la que agitó el partido, con un 0-1 cuyo valor es altísimo.

No perdonó el United. Al borde del descanso, después de mucho tiempo sin aparecer por el otro área, la incursión de Casemiro y el tiro de Antony, despejado por Hennesey, habilitó al remate ya final, irrebatible, de Wout Weghorst, que se estrenó como goleador de los 'Diablos Rojos' al tercer encuentro, para establecer ya una distancia expresiva de la diferencia de pegada entre el Nottingham Forest y los recursos que maneja Erik Ten Hag.



No quedó sentenciada antes la eliminatoria porque la cruceta repelió el formidable tiro de Christian Eriksen, otro futbolista magnífico que dispone el Manchester United, con recorrido en la segunda parte para Alejandro Garnacho y Facundo Pellistri, sin sobresaltos más allá de algún amago final del Forest y con el definitivo 0-3 de Bruno Fernandes, rumbo a la final de Wembley ante el Newcastle o el Southampton... salvo desastre en la vuelta en Old Trafford.

FICHA DEL PARTIDO:

0 - Nottingham Forest: Hennesey; Aurier, Worrall, McKenna, Lodi (Neco Williams, m. 73); Freuler, Danilo (Colback, m. 58), Scarpa (Lingard, m. 64); Johnson, Surridge (Dennis, m. 64) y Gibbs-White (O'Brien, m. 73).

3 - Manchester United: De Gea; Wan Bissaka, Lindelof, Lisandro Martínez, Malacia; Casemiro, Eriksen (Fred, m. 71); Antony (Pellistri, m. 71), Bruno Fernandes, Rashford (Garnacho, m. 57); Weghorst (Elanga, m. 86).

Goles: 0-1, m. 6: Rashford. 0-2, m. 45: Weghorst. 0-3, m. 89: Bruno Fernandes.

Árbitro: Michael Oliver. Amonestó al visitante Pellistri (m. 84).

Incidencias: partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga disputado en el City Ground de Nottingham ante unos 30.000 espectadores.



Southampton, 0 - Newcastle, 1

A los cinco minutos de su ingreso en el campo, Alexander Isak tomó el balón en la banda derecha, desbordó por velocidad e ingenio a Caleta-Car, avanzó hasta la línea de fondo y entregó el 0-1 a Joelinton y al Newcastle, en ventaja en el pulso con el Southampton por alcanzar la Copa de la Liga de Inglaterra, pendiente aún del duelo de vuelta de la próxima semana en Saint James Park.



En el minuto 72, fue un alivio para el equipo visitante y el delantero, que había fallado todo hasta entonces, con especial enfasis en el inicio del segundo tiempo, cuando, con todo a favor, con el portero ya batido, sin oposición en su remate a dos metros de la línea de gol, lanzó un disparo por encima del larguero entre la incredulidad de todos sus compañeros. Un fallo tremendo que enmendó después gracias a la acción individual de Isak. Definitivo.