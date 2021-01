Ibrahimovic niega haber lanzado insultos racistas a Lukaku

El delantero sueco del AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha negado haber proferido insultos racistas sobre el jugador del Inter Romelu Lukaku, después del agrio enfrentamiento que ambos protagonizaron en el reciente derbi de la ciudad.

"En el mundo de ZLATAN no hay lugar para el RACISMO. Todos somos de la misma raza, ¡todos somos iguales! Todos somos JUGADORES, algunos mejores que otros", indicó Ibrahimovic a través de sus redes sociales tras el duro altercado e intercambio de insultos tenido este martes con el belga Romelu Lukaku, delantero del Inter, en el derbi de Copa Italia.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte