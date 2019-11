Ibrahimovic se marcha de los Galaxy sin desvelar su futuro

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic y Los Ángeles Galaxy anunciaron este miércoles el fin de su relación "de manera mutua" tras dos temporadas, por lo que el ariete de 38 años apunta a una nueva aventura, con su nombre sonando de regreso a Europa.

"Llegué, vi y conquisté. Gracias LA Galaxy por hacerme sentir vivo otra vez. Para los aficionados del Galaxy: queríais Zlatan y os di Zlatan, de nada. La historia continúa ... Ya podéis volver a ver béisbol", dijo en su cuenta de Twtitter el peculiar y genial delantero ex de grandes equipos europeos.

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr