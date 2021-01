Ibrahimovic y Lukaku, a punto de llegar a las manos en el duelo de Milán

El derbi de Milán entre el Inter y el Milan siempre suele dejar imágenes para la posteridad y, en esta ocasión, no iba a ser menos. En el minuto 44 de partido, tras una falta sobre Lukaku, el belga se revolvía y se encaraba con el sueco Zlatan Ibrahimovic. Ambos llegaban a encararse en un duelo que bien podría verse en un cuadrilátero y con el cinturón de los pesos pesados en juego.

Ambos se han dicho de todo, se han citado en varias ocasiones a continuar la conversación en los vestuarios y, según ha contado Álvaro Von Richetti en El Partidazo de COPE, se han dicho absolutamente de todo. Según han recogido los micrófonos a pie de campo, el sueco le ha dicho a Romelu Lukaku 'vete a hacer tus ritos de vudú a otra parte, pequeño burro', recordándole una noticia que surgió en Inglaterra según la cual el delantero belga había fichado por el Manchester United porque su madre lo había decidido en una celebración de este tipo. El belga no se lo tomó a broma y le contestó con un 'Motherf***r' y un 'I f*** you and your whife'.

La imagen no ha pasado desapercibida en las redes sociales y ha generado todo tipo de bromas y comentarios. Esta es la secuencia completa.