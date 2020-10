Ibrahimovic: “El coronavirus me ha retado y le he ganado, pero tú no eres Zlatan, ponte la mascarilla"

A finales de septiembre, Zlatan Ibrahimovic confirmaba que había dado positivo por coronavirus y que se encontraba totalmente asintomático y sin ningún problema de salud.

Hace tres semanas anunciaba que se encontraba curado y que salía de su aislamiento y por tanto, su regreso a los terrenos de juego.

Este jueves ha mandado un peculiar mensaje a través de su Instagram para intentar concienciar a la sociedad: "El coronavirus me ha retado y le he ganad, pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Ten cabeza, respeta las reglas: ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia"