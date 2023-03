Un hombre de 24 años ha sido sancionado con tres años sin poder ir a estadios de fútbol por insultos racistas

Un hombre de 24 años ha sido sancionado con tres años sin poder asistir a estadios de fútbol después de enviar mensajes con insultos racistas por redes sociales al jugador del Brentford Ivan Toney.

El culpable, Antonio Neill, envió estos mensajes a Toney el 14 de octubre de 2022 y estos fueron compartidos por el propio futbolista para denunciar la situación a la que muchos jugadores tienen que enfrentarse en el día a día en redes sociales.

Neill se declaró culpable en la corte de Newcastle y ha recibido esta sanción de tres años, además de una pena de cárcel de cuatro meses que queda en suspenso si no reincide en los próximos dos años.

