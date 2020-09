El delantero argentino Gonzalo Higuaín jugará las dos próximas temporadas en el Inter de Miami, un equipo de la Major League Soccer (MLS), tras poner punto y final a su experiencia como jugador de la Juventus, donde militó cuatro temporadas.

Higuaín se marcha gratis al club que preside el exfutbolista David Beckham, pero la rescisión de su contrato le ha costado a la Juventus un total de 18,3 millones de euros, según explica la 'Vecchia Signora', como "impacto económico negativo" para el ejercicio de la campaña 20-21.

El 'pipita', que ha firmado grandes números en la Serie A, cambiará su rol en Estados Unidos. Allí será el mejor pagado de toda la liga norteamericana gracias a un contrato de 7,5 millones de euros por año, informan medios estadounidenses.

El ex del Real Madrid deja la Juventus siendo el segundo máximo goleador del club en todas las competiciones, así como el sexto mejor en la Champions League. En su tercera temporada como 'bianconeri' salió cedido a AC Milan y Chelsea. Ahora se estrenará en el fútbol estadounidense.

