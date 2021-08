El hermano pequeño de Maradona concurrirá a las elecciones municipales de Nápoles

Hugo Hernan Maradona, el hermano pequeño del astro argentino fallecido en 2020, anunció hoy su intención de presentarse en las listas de las elecciones municipales de la ciudad italiana de Nápoles (sur) el próximo mes de octubre.

Il nostro progetto civico sostenuto dal centrodestra è composto da persone che si mettono al servizio della città. Hugo #Maradona è da anni impegnato nel sociale per offrire ai ragazzi opportunità che non siano la strada e la malavita. Benvenuto in squadra, Hugo!#senzapaurapic.twitter.com/QsgwJViQVA