El hermano de un futbolista le sustituye en la celebración de su boda mientras este regresa a su equipo

Todo iba de lujo para Mohamed Buya Turay este verano. El futbolista iba a volver a jugar en Europa tras su aventura en la Superliga china y también se iba a casar con su novia. Pero todo dio un traspiés en el último momento, el Malmo, equipo con el que había firmado, obligó al africano a incorporarse a la dinámica del equipo en Suecia. El problema es que el jugador iba a celebrar su boda ese mismo día en Sierra Leona. ¿La solución? Mandar a su hermano al festejo de su casamiento.

El hermano acudió a la celebración de la boda como representante de Buya Turay, que a esas horas estaba un avión rumbo a Suecia. Muchos medios de comunicación se hicieron eco de lo sucedido. Tanta repercusión ha generado esta historia que Suad Bydoun, la propia mujer del jugador, ha tenido que salir aclarar en Olé lo sucedido porque resulta que el futbolista y ella se habían casado días antes de la marcha de este a Europa por el rito islámico.

"Hay un error conceptual. Los portales de noticias titulan que Mohamed se perdió su propia boda y envío a su hermano, pero no fue así. Él estaba en Sierra Leona, firmó contrato con el Malmo y tuvo que viajar a Suecia de emergencia para empezar a trabajar. El casamiento es importante, pero también el trabajo", ha aclarado la mujer.

"Hicimos el Tie Kola y una sesión de fotos previas a la boda porque él no iba a estar en la celebración Nikah. El Nikah es el nombre que utiliza el Corán para referirse al contrato de matrimonio. Su hermano lo representó en la celebración que hicimos el 31 de julio", ha señalado la mujer. "Tie Kola no es una celebración. Es el momento en que el hombre le pide a la mujer su mano y le da dinero a la familia en retribución. También es un momento en el que se lee el Corán. Muchas personas hacen esto en el día de la boda Nikah, pero como mi marido no iba a estar presente lo hicimos antes", ha afirmado Suad Bydoun.