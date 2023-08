Hamann, leyenda del Liverpool, atiza a Thiago Alcántara: "Es el jugador más sobrevalorado del fútbol europeo"

Dietmar Hamann, exjugador del Liverpool y central que participó en la remontada frente al Milan para posteriormente ganar la Champions League en 2005, ha hablado sobre la actual plantilla del club inglés. Y como cada vez que habla, genera polémica con sus declaraciones. En más de una ocasión, Jurgen Klopp le ha reprendido en público afirmando que el hecho de haber sido jugador de un equipo en el pasado no te da derecho ni autoridad para decir lo que quieras, "sobre todo cuando no tienes ni idea", como afirmó con rotundidad el técnico alemán.

En esta ocasión, sus críticas han caído directamente sobre el mediocentro español, Thiago Alcántara, del que Hamann dice que es "el jugador más sobrevalorado del fútbol europeo". "Cuando las cosas van bien y tienes mucha posesión, es un buen jugador, pero cuando llega el momento de poner las cosas en su sitio y tomar el control, no lo hace. No entiendo el bombo que se le da".





Thiago Alcántara jugando con el Liverpool.EFE





Para Hamann, Thiago no es más que un "jugador decente, no un gran jugador, como han dicho muchas personas". Esta temporada, las lesiones no han acompañado, y en tan solo un año termina su contrato con el Liverpool, equipo al que llegó procedente del Bayern de Munich en 2020.

Los nuevos fichajes del equipo, con MacAllister y Szoboszlai como jugadores más detacados en el centro del campo, el español tiene complicado el volver a encontrar un hueco en el XI. Según Hamann, no va a tener minutos "incluso estando en buena forma", y le insta a fichar por un nuevo equipo: "Seguro que tiene equipos interesados en él, pero eso sí, que tengan mucha posesión. Podría tener mercado en España".