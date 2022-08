Halaand, en 'FourFourTwo' sobre Benzema: “Se ha convertido en un jugador mejor con los años, quiero hacer eso”

Erling Halaand ha hablado en la revista 'FourFourTwo', en una entrevista en la que ha analizado su llegada al Manchester City y donde también ha comentado el gran estado de forma de Karim Benzema. "He sido el chico nuevo varias veces, es algo que disfruta", comenta.

El noruego afirma que ha elegido el conjunto 'sky blues' para "mejorar". "Quiero aprender y mejorar más. Nunca puedes dejar de buscar nuevas formas de ser mejor".

