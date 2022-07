Haaland será el nuevo '9' del Manchester City

El Manchester City continúa preparando su próxima temporada con Erling Haaland como pieza clave. El delantero noruego, que ha llegado este verano al equipo de Pep Guardiola, llevará el número 9 en su camiseta, dorsal que llevaba hasta el momento Gabriel Jesús.

Haaland firmó su contrato con el Manchester City el pasado lunes 13 de junio, comprometiéndose con el equipo inglés por cinco años. El Borussia Dortmund, por su parte, ha recibido 51 millones de libras por su traspaso, unos 55 millones de euros.

"El City es un equipo con muchos jugadores del más alto nivel y Pep (Guardiola) es uno de los mejores entrenadores de la historia, así que creo que estoy en el sitio adecuado para cumplir mis sueños", dijo el futbolista de 21 años.

Excited to get this going! ?? #mancitypic.twitter.com/sptTF8Zwab