Haaland ya luce como citizen: "Quiero divertirme"

Erling Haaland ya se ha enfundado la elástica azul celeste del Manchester City. Lo ha hecho este domingo en una espectacular presentación junto a otros dos refuerzos citizen para la próxima temporada: el argentino Julián Álvarez y el portero germano-español Stefan Ortega.

El noruego ha hecho las delicias de su nueva afición que se ha agolpado a las puertas del Etihad Stadium y ha posado con la camiseta con el número 9 que llevará a partir de ahora. "Todo futbolista quiere ganar trofeos y ser mejor cada día. A veces veo a jugadores posar con un trofeo y digo: 'Me encantaría ser tú'. Sigamos trabajando duro y espero ganar algunos trofeos. Lo dije antes, la Champions League es mi competición favorita".

Al nórdico también le han preguntado a qué equipo quiere enfrentarse y no ha tenido ninguna duda: "No me gusta decir esta palabra, pero contra el Manchester United". "Es un gran desafío. Todo es nuevo: el país, la liga, el entrenador... Pero, como he hecho siempre durante mi carrera, intentaré disfrutar cada momento y no pensar demasiado. Quiero divertirme. Cuando me divierto, marco goles y disfruto jugando", finalizó.