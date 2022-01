Haaland: "El Borussia Dortmund me está presionando para que tome una decisión para la próxima temporada"

Nuevo capitulo en el futuro de Erling Haaland. El delantero noruego fue el protagonista de la goleada del Borussia Dortmund ante el Friburgo (5-1) con un doblete. Ahora bien, al finalizar el encuentro de la 19ª jornada de la Bundesliga, Haaland ha hecho unas declaraciones sobre su futuro. "El Borussia Dortmund ahora me está presionando para que tome una decisión de cara a la próxima temporada, pero yo solo quiero jugar al fútbol. Eso probablemente significa que pronto tendré que tomar una decisión", explicó.

Otra de las palabras del noruego fueron que"no he hablado hasta ahora por respeto al club". El delantero tiene contrato con el Dortmund hasta el 30 de junio de 2024 y es uno de los nombres que suenan con más fuerza para jugar en nuestro país la próxima temporada. Real Madrid, Barcelona e importanes equipos de la Premier League son los candidatos que quieren hacerse con sus servicios.

Aunque, primero Haaland va a tener que decidir su futuro antes del 31 de enero. De este modo, el Dortmund le ha pedido una reunión al padre del noruego junto a su representante, Mino Raiola, para conocer que piesa el jugador: ¿seguir en Dortmund o fichar por otro equipo? La entidad alemana quiere seguir contando con el noruego por lo menos una campaña más.

Sin embargo, en cuanto a lo económico, Haaland tiene una cláusula de 75 millones de euros, una cifra que a pesar de la crisis sanitaria de la Covid-19 los equipos que quieren ficharle están dispuestos a pagar. De este modo, las próximas horas van a ser decisivas para el delantero noruego.

El CEO del Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, respondió al delantero noruego, en el medio alemán Ruhr Nachrichten, por sus declaraciones al final del encuentro ante el Friburgo: "No podemos esperar hasta finales de mayo".

Además, añadió que el delantero noruego "es una persona espontánea. Se le permite hacer eso. No hay problema con Erling. Pero también debe comprender nuestra situación".



