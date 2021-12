Guardiola: "Sé que el Barça y Ferran están negociando, pero Txiqui no me ha dicho que esté hecho"

Ante la 'inminente' llegada de Ferran Torres al Barcelona, como apuntaban las informaciones de Helena Condis en las últimas horas, este jueves ha sido Pep Guardiola quien ha apuntado que todavía no hay nada oficial.

El técnico del Manchester City admite las negociaciones entre su futbolista y el Barça: "Sé que están negociando, que está cerca, eso es todo. Cuando el club lo anuncie estará hecho", declaró Pep Guardiola en rueda de prensa.

Guardiola apunta directamente al director deportivo del club, el español Txiki Begiristain: "Txiqui no me ha dicho que sea oficial, no está hecho oficialmente. De momento, no me ha llamado ni me ha escrito diciendo que ya esté hecho", recalcó.