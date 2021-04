Guardiola, irónico: "Tenemos que pedir a la UEFA/FIFA que amplíen el año, en lugar de 365 días, llegar a 400"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y Jurguen Klopp, técnico del Liverpool, han vuelto a dejar mensajes en contra de la Superliga pero a su vez han criticado a la UEFA y a la FIFA

En la previa de la final de la Carabao Cup, el entrenador citizen se mostró irónico de cara a la UEFA y a la FIFA con el siguiente mensaje: "Los entrenadores piden más calidad y el mundo del fútbol pide más cantidad. Tenemos que pedir que amplíen el año. En lugar de tenetr 365 días, llegar a los 400".

PEP �� (sobre el nuevo formato #UCL) Los entrenadores piden más calidad y el mundo del fútbol pide más cantidad. No estamos al cargo de eso. Tenemos que pedir a la UEFA/FIFA que amplien el año. En lugar de tener 365 días, quizá podamos llegar a los 400. Quizá tienen una solución. — Manchester City (@ManCityES) April 23, 2021

Por otro lado, el Liverpool disputa un nuevo partido en la Premier League y su entrenador Jurguen Klopp habló del interés de la UEFA y de la FIFA por el dinero a la hora de haber más partidos y más competiciones: "Todos queríamos tener la Superliga lejos, pero en el mismo momento sucedió que ahora la nueva Liga de Campeones está ahí y ¿quién la analizó correctamente y dijo: 'Oh, eso es perfecto'? ¿Y quién me dice ahora que no se trata de dinero? Es una broma. Antes, la Nations League, más partidos. Antes, la FIFA quería tener un Mundial de Clubes. Y no preguntan, solo quieren presentarlo. ¿Cuál es la razón de eso? Dinero".

Jurgen klopp, en la rueda de prensa previa del partido ante el Real Madrid