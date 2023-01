Guardiola: "Si estoy entrenando donde sea y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club"

Pep Guardiola y Mikel Arteta, el maestro y el alumno, se verán las caras este viernes en la FA Cup inglesa en partido de la cuarta ronda de la competición. De momento, esta temporada el alumno ha hecho los deberes y tiene a su equipo líder destacado de la Premier League después de pasar años junto al catalán en el City antes de recalar en los gunners.

Este jueves, en la rueda de prensa previa al partido a Pep Guardiola le han preguntado por su antiguo ayudante y se ha deshecho en elogios hacia él, para terminar soltando una frase que va a dar mucho que hablar y en la que menciona al Barcelona, el equipo de sus amores.

?? "Always he jumps and celebrates, except one team. One team every time we score a goal I jump, come back he was sitting there. It was Arsenal. I said that guy likes Arsenal."



Pep Guardiola knew about Mikel Arteta's great love for Arsenal from when he was working at Man City pic.twitter.com/DhhqHVV4jD