Guardiola compara la situación de los entrenadores en Inglaterra y en España: "Aquí es más agradable..."

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, opinó que las críticas a los técnicos son mayores en España que en la Premier League porque aquí en nuestro país hay una mayor cobertura de radio y televisión.

El técnico español fue preguntado por las quejas de Steve Bruce, exentrenador del Newcastle United, que habló del calvario que pasó en sus últimos dos años en el equipo inglés por las críticas de los aficionados y de la prensa.

"Aquí es más agradable. Es más o menos lo mismo, pero en España es más intenso que en otros países. Hay más radio y más cobertura televisiva. Están más encima. Aquí por ejemplo no veo periodistas cada día en cada entrenamiento", explicó Guardiola.

"Quizás esté equivocado, pero creo que más o menos en todos los sitios es igual. Creo que las críticas no dependen tanto de los medios. Especialmente ahora con las redes sociales. Cuando ganas está bien, no pasa nada, cuando pierdes es un fracaso, un desastre", dijo el técnico español.

"Muchas veces nos critican muchísimo simplemente porque no ganamos. Es tan simple como eso. Me tratan bien porque gano y mal porque pierdo. No le presto atención. Sé que el éxito viene de lo que hagamos todos, no de lo que haga yo. Pero como somos nosotros los que estamos delante de los medios cada día, parece que somos los responsables", añadió Guardiola.