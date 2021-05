Guardiola: "Agüero va a jugar junto al mejor, Messi; está cerca de llegar al Barcelona"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, confesó en la BBC, tras celebrar el título de la Premier League, que el Kun Agüero fichará por el Barcelona y que ahí jugará junto a Leo Messi, confirmando así que la estrella argentina podría seguir finalmente en el club azulgrana: "Quizás esté cerca de llegar a un acuerdo con el club de mi corazón, el Barcelona. Va a jugar junto al mejor, Messi. Estoy seguro de que va a disfrutar y hacer más fuerte a mi Barça"

Pep Guardiola says Sergio Aguero is close to agreeing a deal with "the club of my heart".#MOTDpic.twitter.com/4DeDPFVE3H