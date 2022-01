Greenwood, detenido como sospechoso de violación, según la BBC

El futbolista del Manchester United Mason Greenwood ha sido detenido como sospechoso de violación y agresión a raíz de unas acusaciones vertidas en las redes sociales, informa la web de la BBC.



La Policía del Gran Manchester dijo que había tenido conocimiento de "imágenes y vídeos publicados en las redes sociales por una mujer que denunciaba incidentes de violencia física", agrega el mismo medio.



"Podemos confirmar que un hombre de unos 20 años ha sido detenido como sospechoso de violación y agresión", agrega. El hombre permanece bajo custodia para ser interrogado y las investigaciones están en curso.



El Manchester United dijo anteriormente que el jugador no volvería a los entrenamientos ni a los terrenos de juego hasta nuevo aviso.



El club dijo que "no aprueba la violencia de ningún tipo" y que había sido informado de las acusaciones en las redes sociales, pero que no haría más comentarios hasta que "se hayan establecido los hechos", agrega la BBC.



El futbolista, de 20 años, debutó con el primer equipo en marzo de 2019 y firmó un contrato de cuatro años en febrero de 2021 tras ascender desde la academia del United.