Dura sanción del Gobierno británico a Abramovich y al Chelsea: "Ni fichajes ni venta del club"

El Gobierno británico anunció este jueves que ha congelado los activos del oligarca ruso Roman Abramovich, dueñodel Chelsea, por la "estrecha relación" que ha mantenido con el régimen ruso "durante décadas". El Ejecutivo de Londres publicó este jueves una lista de otros siete oligarcas a los que impone sanciones por sus vínculos con el presidente ruso, Vladímir Putin, en respuesta a la invasión de Ucrania.

La sanción aplicada a Roman Abramovich, según informa el diario The Times, ha concedido al Chelsea una licencia especial para poder seguir con las actividades relacionadas con el fútbol. Sin embargo, esta acción ha frenado su proceso de venta anunciado hace unos días por el propio Abramovich que no va a poder ingresar nada de dinero por la venta del club.

De momento, el club inglés podría ver como se frena la venta de merchandising y entradas para ver a los 'Blues', ya que solo serían válidos los abonos de temporada ya adquiridos. También se verían afectados los fichajes y los nuevos contratos."La venta del club no será algo precipitado sino que seguirá el proceso adecuado. No pediré que se pague ningún préstamo tampoco. Esto nunca ha sido por negocios ni por dinero para mí, sino por pura pasión por el juego y el Chelsea", dijo Abramovich de hace una semana.

Estas medidas anunciadas por el Gobierno británico dejan al Chelsea en un momento delicado que no debe afectar a la situación deportiva. Los 'blues' son terceros en la Premier League y visitan este jueves al Norwich City a las 20:30 horas, partido correspondiente a la jornada 30 de liga regular.

El Gobierno británico, en contra de Rusia

"Esta relación ha incluido la obtención de un beneficio financiero o de otro beneficio material a través de Putin o del Gobierno de Rusia", explicó Londres en un comunicado sobre Abramovich, a quien también ha impuesto una prohibición para viajar al Reino Unido. El multimillonario ruso compró el Chelsea en 2003 por una cantidad cercana a los 100 millones de euros y desde entonces lo ha convertido en uno de los equipos punteros de Europa, con 18 títulos, incluyendo dos Copas de Europa. Tras el estallido de la guerra en Ucrania, el oligarca ha puesto en venta el club londinense.

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró hoy que no "puede haber refugios seguros" para aquellos que apoyan la "feroz agresión de Putin a Ucrania". "Las sanciones anunciadas hoy son un paso más en el apoyo inquebrantable del Reino Unido al pueblo ucraniano. Seremos implacables en la persecución de quienes permiten la matanza de civiles, la destrucción de hospitales y la ocupación ilegal de aliados soberanos", subrayó Johnson.

Su ministra de Exteriores, Liz Truss, indicó asimismo que estas medidas "demuestran de nuevo" que los "oligarcas y cleptócratas" no tienen "sitio en nuestra economía o sociedad", ya que "son cómplices de esta agresión por sus estrechos vínculos con Putin". "Sus manos están manchadas con la sangre del pueblo ucraniano. Deberían de estar avergonzados", agregó la jefa de la diplomacia británica.

Entre los sancionados también figuran Igor Sechin, consejero delegado de la empresa Rosneft, y Oleg Deripaska, con participaciones en el grupo En+ y cuya fortuna se estima en más de 2.000 millones de euros.

El Chelsea, sin fichar, vender ni renovar y sin el estadio lleno

La sanción impuesta por el Gobierno británico no permitirá al Chelsea llenar su estadio, ni vender o comprar jugadores, ni renovar a futbolistas como Antonio Rüdiger, ni completar la venta del club a uno de los diez magnates que lo acechaban.

Las prisas que el ruso Roman Abramovich tenía para deshacerse del club no eran una exageración. El Reino Unido ha congelado sus activos y le impide realizar negocios con ciudadanos del país. ¿Qué implica esto? Que el Chelsea no podrá recoger beneficios de ninguna transacción.

La operación más importante que queda en el limbo es la venta del club y por la que pasa el futuro más inmediato del equipo. Abramovich había puesto como fecha límite el 15 de marzo por el temor a las sanciones, pero no le ha dado tiempo a encontrar un comprador adecuado. Varios consorcios estadounidenses, dueños de equipos de la NFL, un multimillonario turco, un consorcio saudí y un promotor inmobiliario británico quedan ahora a la espera de que el Gobierno dé un permiso especial al Chelsea para seguir adelante con la venta. Esto, por ahora, son solo rumores en la prensa inglesa, que apunta a que el Gobierno podría permitirlo por "el mejor interés" para el club.

En caso de que esto ocurriera, Abramovich no recibirá ningún beneficio por la venta del club, aunque el magnate ruso ya avisó que cualquier dinero que percibiese por ello iría destinado a las víctimas de la guerra de Ucrania. Por ahora, se le ha adjudicado al Chelsea una "licencia especial" para que pueda seguir operando en el día a día. De este modo podrá pagar los salarios a todos sus empleados, incluyendo jugadores y entrenadores.

También podrán dedicar 20.000 libras (23.800 euros) para cada partido que jueguen fuera de casa, en concepto de viaje y estancia. En los encuentros de casa, el límite de gasto se eleva hasta las 500.000 libras (595.000 euros) y los aficionados podrán adquirir comida y bebida en las dependencias del estadio. Otro de los golpes a las finanzas del Chelsea llega en el estadio: no podrán vender entradas para partidos a partir de este 10 de marzo.

Esto tiene un impacto directo en el presupuesto de los 'Blues' porque, si ya de por sí Stamford Bridge es uno de los estadios de los grandes que menos recauda, por tener un aforo de solo 44.000 localidades, ahora solo los socios podrán acudir a los encuentros. Las cifras no son públicas, pero se calcula que el club de Fulham tiene entre 28.000 y 30.000 socios. La tienda del club, en los aledaños de Stamford Bridge, queda cerrada de inmediato.

El Chelsea sí seguirá ingresando dinero por las retransmisiones televisivas de sus partidos, pero este irá a un fondo para continuar pagando los salarios de los empleados.En lo deportivo, se abre una gran incertidumbre de cara a la plantilla de la próxima temporada. Si nada cambia, el Chelsea no podría acometer las renovaciones de Rüdiger y de Andreas Christensen, a los que habría que mejorar su salario, algo que no es posible con las restricciones actuales.

Queda la duda de César Azpilicueta, aunque en el caso del jugador español existe una cláusula en su contrato que, tras consultar al navarro, se renovaría de forma automática. No se conoce aún si esto sería posible con las condiciones actuales. La situación de no poder vender ni comprar jugadores no es nueva, puesto que ya sufrió una sanción de la FIFA en 2019 y eso le sirvió para desarrollar a futbolistas como Mason Mount y Reece James. Ahora la situación es mucho más grave.