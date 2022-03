El giro radical de Tymoshchuk: De leyenda del fútbol ucraniano a traidor a la patria

Anatoliy Tymoshchuk es una de las grandes leyendas del fútbol ucraniano. El excentrocampista de Shakhtar Donetsk, Bayern Múnich y Zenit de San Petersburgo es el jugador que más veces ha defendido la camiseta de su país con 144 veces. Ahora, está en el punto de mira por no haber abandonado Rusia, donde trabaja como asistente en el Zenit, y haber guardado silencio hasta el momento sobre la invasion. Sus compatriotas, que hasta hace nada le adoraban, no se lo perdonan.

Malinovskyi, centrocampista del Atalanta, fue el primero en criticar negativamente la actitud del excapitán de la selección ucraniana: "Lo que está haciendo no está bien. Sus logros anteriores han sido olvidados. Ya no es una leyenda del fútbol de Ucrania" . A él se unió poco despues el presidente del Ruj Grigory Kozlovsky que comparó a su compatriota con una liendre: "Como dijo Shevchenko, no tenemos menos miedo a los piojos de Moscú que a las liendres ucranianas. Esta es una liendre ucraniana. Como dicen, con liendres como esa, no necesitas tener enemigos".





El último en sumarse ha sido Oleksander Aliyev, excompañero suyo en la selección y que en la actualidad está enrolado en el ejército combatiendo: "¿Dónde estás? ¿Te metiste la lengua por el culo o se la sacas por el culo a alguien? Eres nuestro patriota ucraniano. ¿O es que te pintaste banderas en las mejillas para presumir?"

Mientras tanto Tymoshchuk permanece callado en San Petersburgo haciendo oídos sordos a las críticas de sus compatriotas que le piden un mensaje de aliento por lo que supone y su relevancia para el pueblo ucraniano que se pregunta por qué no se ha desvinculado del cuerpo técnico del Zenit y si les ha abandonado en este importante partido.