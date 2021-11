Gio van Bronckhorst, nuevo entrenador del Glasgow Rangers

El Rangers de Glasgow ha fichado a Gio van Bronckhorst como nuevo entrenador en sustitución de Steven Gerrard, que se marchó al Aston Villa.



Los escoceses, actuales campeones de la liga escocesa, han anunciado el fichaje, a la espera de que se tramite el permiso de trabajo.



Van Bronckhorst, de 46 años, experimentará su tercera aventura como entrenador, tras haber estado cuatro años en el Feyenoord, donde ganó cinco títulos, antes de marcharse al Guangzhou de la liga china.





I am very excited and proud to be returning to Rangers as the club’s new manager. I can’t wait to meet all of you! pic.twitter.com/6qdJVbGBjn