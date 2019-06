Gianni Infantino, reelegido hasta 2023 como presidente de la FIFA

El suizo Gianni Infantino fue reelegido este miércoles como presidente de la FIFA por los próximos cuatro años, un cargo para el que no tenía oposición para recibir el apoyo durante el Cogreso que el organismo está llevando a cabo en París.

De hecho, a primera hora del día se procedió al cambio en los estatutos del ente rector del fútbol mundial para que ya no sea necesaria de ahora en adelante ninguna votación si no hay más de un candidato al puesto.

El abogado, de 49 años, accedió al sillón presidencial a finales de febrero, tras imponerse en la votación al príncipe Alí Bin al Husein, el

Jeque Salman Bin Ebrahim al Jalifa y Jérôme Champagne, y puede ahora afrontar un segundo mandato para cumplir con sus proyectos para reformar las principales competiciones como el Mundial o el Mundial de Clubes.

"Nadie habla ya de crisis en la FIFA o de reconstruirla desde cero. Nadie habla de escándalos o corrupción, hablamos de fútbol. Podemos decir que hemos cambiado la situación", celebró Infantino en su discurso de apertura del Congreso.

El dirigente recalcó que la institución ha pasado de ser "tóxica y casi criminal a lo que debería ser, una organización que desarrolla el fútbol y es ahora sinónimo de transparencia e integridad". "Hoy todo es abierto y transparente. No es posible una FIFA que oculte pagos de hacer algo que no es ético con nuestro dinero. No hay lugar para la corrupción", expresó.

Infantino dijo que la precaria situación financiera de la FIFA se veía ahora optimista, ya que el presupuesto de la organización aumentó de 5.000 mil millones 6,4 mil millones de dólares y las reservas de mil millones a 2,75 mil millones de dólares, y todo ello pese al aumento de gasto proyectos de desarrollo en las 211 asociaciones miembro de la FIFA. El presidente apuntó que aumentarán hasta los 1,75 mil millones de dólares la inversión en este aspecto para el periodo 2019-2022.

El suizo se refirió a once áreas de progreso durante su gestión como la mejoría financiera, desarrollo de la mujer, lucha contra el racismo y un proceso de adjudicación para la Copa Mundial 2026 sin escándalos. Sin embargo, cree que la implementación del VAR había sido su mayor triunfo.

"Es el mayor éxito de la historia. El VAR se ha convertido en una parte integral del fútbol en sólo un año. No cambia el juego, pero le ayuda y lo limpia, le aporta justicia. No es perfecto, pero está muy cerca de la perfección", dijo Infantino.

El mandatario también aprovechó la ocasión para insistir en lo beneficioso del nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos, que está encontrar cierta resistencias en los principales equipos. "Sabemos que los clubes son el latido de este juego y que entrenan a los jugadores. Necesitamos ofrecerles una oportunidad para brillar en una escenario mundial y competir por una Copa del Mundo", sentenció.