Gareth Southgate renueva con Inglaterra hasta 2024

El seleccionador nacional inglés Gareth Southgate y su ayudante Steve Holland seguirán en el combinado nacional hasta finales de 2024, más allá del Mundial de Catar 2022, para el que están clasificados, y de la Eurocopa que albergará Alemania en ese mismo año 2024.

Here to stay ??



We're delighted to confirm that Gareth Southgate has extended his #ThreeLions contract through to 2024. pic.twitter.com/X3SGaU168f