Gareth Bale, muy cerca de fichar por Los Ángeles FC

Gareth Bale se encuentra muy cerca de fichar por el LAFC, aseguró este sábado el portal oficial de la liga MLS sobre un movimiento que llevaría al internacional galés a compartir vestuario con el mexicano Carlos Vela y el italiano Giorgio Chiellini. Tom Bogert, periodista de la web oficial de la MLS, sostuvo que el LAFC está cerrando los últimos detalles con Bale para incorporarle como agente libre y por un año una vez que termine a finales de este mes su vinculación con el Real Madrid.

Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes de fútbol, también aseguró este sábado que Bale aterrizará en Los Ángeles y señaló que su contrato con el LAFC tendrá una opción de extensión para un segundo año.

Gareth Bale has already signed main part of paperworks with Los Angeles FC, done deal - contract until June 2023 with an option to extend also included ???????????????????? #MLS



Bale will be announced by #LAFC very soon - Cardiff City & Getafe, never been close to sign Gareth. Now, it’s done.