Gallardo anuncia que no seguirá en River Plate

El entrenador del River Plate, Marcelo Gallardo, anunció durante una rueda de prensa ofrecida en la sede del club en Buenos Aires, que dejará el cargo al final de su contrato. "Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. No seguiré en el club. Es una decisión muy difícil", dijo ante los medios en una comparecencia en la que estaba visiblemente emocionado.



"Más allá de la tristeza, tengo una paz interna que me hace estar bien conmigo mismo porque el camino recorrido, el largo camino recorrido en todos estos años, me hace sentir mucho orgullo", indicó el entrenador más exitoso de la historia del club, con 14 títulos en ocho años y medio.



El excentrocampista estuvo acompañado por el presidente del club, Jorge Britto, y el director deportivo, el uruguayo Enzo Francescoli, gloría del 'Millonario'. El estratega contó que le comunicó a Britto y Francescoli su decisión el miércoles por la noche.









"Es el momento de cerrar un ciclo hermosísimo y muy valioso. Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Simplemente quería decirles gracias", dijo en alusión al partido que jugará el River Plate contra Rosario Central, en la penúltima jornada del torneo local.



Gallardo señaló que "es una de las decisiones más difíciles y más sentidas" y que, pese a que el anuncio iba a ser "un momento delicado", no quería dejar de comparecer "para agradecer a las personas que confiaron" en él.



El técnico dedicó palabras elogiosas a los directivos porque dijo que le dejaron trabajar con "total libertad".