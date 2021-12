El futbolista más rico del mundo se queda sin sitio en la Liga Portuguesa

En el caso de Faiq Bolkiah, el dinero no lo esto todo para triunfar en el balompié. Considerado el futbolista más rico del mundo, llegó al Marítimo hace año y medio y en las últimas horas ha rescindido con el club luso. Se va sin haber debutado en la Primera División de Portugal.



Aterrizó en Funchal en el verano de 2020, tras dejar el Leicester inglés en busca de oportunidades, ya que no logró debutar en la Premier League. Sin embargo, en el modesto club insular tampoco ha logrado sus objetivos, ya que el mayor logro que cosechó la pasada temporada fue el de sentarse en el banquillo durante el partido contra el Sporting de Portugal en febrero de 2021.



A pesar de amasar una fortuna que ronda los 15.000 millones de euros, el hijo del príncipe de Brunei, Jefri Bolkiah, y sobrino del sultán Hassanal Bolkiah, fue relegado esta campaña al Marítimo B, donde tampoco ha cosechado los éxitos esperados.



En las últimas horas, el club anunció en su página web que habían llegado a un acuerdo amistoso para que ambas partes rescindieran el contrato que les unía tras llegar a coste cero en el verano de 2020. Estaba ligado al club insular hasta junio de 2022.



Faiq, que nació en Los Ángeles y se nacionalizó en Brunei, persigue, a sus 23 años, el sueño de consagrarse como futbolista. "Soy un jugador rápido, al que le gusta hacer que las cosas sucedan. Soy extremo y un dorsal 10, me gusta el juego directo y marcar goles", ha dicho en alguna ocasión cuando le han preguntado sobre su forma de exhibirse en la cancha.



Se formó en el fútbol inglés. Empezó en el AFC Newbury y después pasó por las categorías inferiores del Southampton, el Arsenal, el Chelsea y el Stoke City, hasta recalar en el Leicester en 2016. Lejos de sobresalir en el terreno de juego, de momento el jugador ha sido noticia en varias ocasiones por sus excentricidades, como que tiene un tigre de mascota y que llegó a gastarse 35 millones de euros en un mes.



Lo más destacado de Faiq con el balón ha sido un vídeo que compartió en sus perfiles donde logra hacerle un caño a su mascota, un tigre. En su currículo figura que el extremo ha participado en cinco ocasiones con la selección de su país, con la que llegó a marcar un gol.