Frenkie de Jong: "Deberíamos haber ganado el partido contra el Granada"

El jugador del FC Barcelona Frenkie de Jong, que se encuentra en Portugal concentrado con la selección neerlandesa para preparar la Eurocopa, dijo que Francia es la principal candidata a ganar el torneo.



“Francia es la favorita debido a su selección de jugadores y a que es la actual campeona del mundo”, comentó el centrocampista a la televisión neerlandesa NOS.



Países Bajos regresa a una gran competición tras no clasificarse para la Eurocopa de 2016 y el Mundial de 2018. “Nosotros no somos el principal favorito, sino uno de esos países que tiene alguna posibilidad si todo le sale bien”, indicó el jugador.



La "Naranja Mecánica" arrancará la Eurocopa contra Ucrania el 13 de junio, pero antes, como parte de la preparación, se enfrentará en amistosos contra Escocia (2 de junio) y Georgia (6 de junio).



“Tenemos un buen grupo con calidad, somos un equipo fuerte y todavía tenemos bastante tiempo para prepararnos”, dijo De Jong, para el que la concentración previa en Portugal sirve para “estar todo el día juntos, entrenar, ver muchos vídeos y hablar entre nosotros”.



El futbolista, de 24 años, apunta a la titularidad con su país y dice no sufrir de fatiga a pesar de haber jugado esta temporada 51 partidos con el Barcelona.



“Me siento bien, fresco. Solo trato de cuidar mi cuerpo lo mejor posible y tengo mucha gente buena a mi alrededor”, indicó.



Respecto al final de temporada con el club culé, reconoció sentirse “decepcionado” por no haber conquistado LaLiga. “Deberíamos haber ganado el partido contra el Granada (1-2), en ese caso habríamos estado en cabeza por primera vez”, recordó.