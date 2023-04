Frank Lampard, nuevo entrenador del Chelsea hasta final de temporada

El Chelsea anunció este jueves el fichaje de Frank Lampard como técnico hasta final de temporada, cuando el conjunto inglés firmará a un nuevo entrenador permanente, con Julian Nagelsmann y Luis Enrique en la agenda.

La elección del inglés, que ya dirigió entre julio de 2019 y enero de 2021 a los 'Blues', se ha precipitado en las últimas horas ante la necesidad de tomar una decisión tras el despido el domingo de Graham Potter y el deseo de tomarse el tiempo suficiente y analizar cuál es el mejor entrenador permanente para el futuro, con Julian Nagelsmann y Luis Enrique como opciones preferentes.

Lampard, de este modo, vuelve al club en el que jugó una década como futbolista y que dirigió después de la etapa de Maurizio Sarri y antes de la de Thomas Tuchel. El inglés fue despedido en enero de 2021 ante los malos resultados y fue sustituido por Tuchel, que ganó la Champions League esa misma temporada.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. ??