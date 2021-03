Francia se estrena con empate ante Ucrania, Haaland no marcó ante Gibraltar, y Turquía derrota a Países Bajos

La fase de clasificación europea para el Mundial de Catar 2022 comenzó este miércoles con las victorias de Bélgica y Portugal, sobre Gales (3-1) y Azerbaiyán (1-0), mientras que la vigente campeona del mundo, Francia, empató (1-1) con Ucrania y Países Bajos y Croacia se estrenaron con sendas derrotas.

Bélgica fue la más contundente en el inicio del camino al Mundial porque remontó el 0-1 de Harry Wilson a centro de Bale. Los 'red devils' dieron la vuelta al gran inicio de Gales y empataron por medio de Kevin De Bruyne, con un golazo desde fuera del área. Thorgan Hazard puso el 2-1 que cambió el guion antes del descanso.

