Florentino Pérez construirá el primer estadio de fútbol de Nueva York

Una empresa filial de la constructora española ACS será la encargada de construir el primer estadio de fútbol en la ciudad de Nueva York, que tendrá 25.000 asientos y será la sede del New York City FC (NYCFC), según un comunicado de este club.

