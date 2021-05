El Borussia Dortmund arrolla al Leipzig en la final de la Copa de Alemania

El Borussia Dortmund ganó este jueves la Copa de Alemania al imponerse por 1-4 al RB Leipzig con dos goles de Jadon Sancho y otros dos Erling Haaland, en un partido que quedó prácticamente definido en la primera parte.

El Dortmund se fue en ventaja muy pronto, en el minuto 5, por medio de Jadon Sancho. La jugada empezó con una recuperación de pelota de Marco Reus que le ganó un duelo a Kevin Kampl. Reus jugó con Erling Haaland, éste se asoció con Mahmoud Dahoud, que abrió al balón a la izquierda para Sancho, que, con tres hombres del Leipzig al frente, soltó un remate cruzado al segundo poste entre ambos.

El Leipzig luego tuvo más posesión, pero tardó en conseguir llegadas. Y el Dortmund, cuando llegó, fue letal. El segundo gol llego en el 28, marcado por Haaland, y otra vez a partir de una pérdida de pelota del Leipzig en la mitad del campo.

Reus le metió el balón a Haaland, que tuvo un duelo en el área con Upamecano, que se llevó la peor parte y terminó en el piso mientras que el noruego definía con la pierna zurda.

El Leipzig, pese a tener más la pelota y tenerla en la mitad del Dortmund, no había llegado hasta ese momento más que con un remate por encima desde fuera del área de Marcel Sabitzer en el minuto 4.

Después vino una fase en que la presión aumentó un poco y Alexander Sörloth, en el 39, tuvo una buena ocasión, a pase de Dani Olmo, que terminó con un remate contra la red exterior.

No obstante, en medio de la presión del Leipzig, llegó el tercero del Dortmund en un contragolpe. Todo empezó con un duelo entre Haaland y Upamecano en el campo del Dortmund, cerca de la línea central. Haaland se impuso, pese a recibir una falta, y el balón le quedó a Reus que tuvo vía libre hacia el área donde jugó con Sancho que definió a puerta vacía.

Inicialmente, el juez de línea señaló un fuera de juego, pero luego el VAR revocó la decisión al ver que éste no había existido y validó el tercer tanto del Dortmund.

We are Borussia Dortmund! We are DFB-Pokal Champions! pic.twitter.com/bc7xCb6Vpx