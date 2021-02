Khedira ficha por el Hertha; el Atalanta se refuerza con Kovalenko; Guaita renueva con el Crystal Palace

Sami Khedira, campeón del mundo con Alemania en 2014, regresará diez años después a la Bundesliga, tras su paso por el Real Madrid y el Juventus, y seguirá su carrera en el Hertha Berlín, al que quiere dirigir al "éxito", según anunció este lunes el club en un comunicado.



El jugador alemán coincidirá con su excompañero en la selección alemana Arne Friedrich, hoy director deportivo del Hertha y que resaltó las "cualidades de liderazgo" de Khedira.





El Brighton & Hove Albion, de la Premier League inglesa, confirmó este lunes el fichaje del ecuatoriano Moisés Caicedo, de 19 años, por cuatro temporadas y media, hasta junio de 2025. La contratación del centrocampista del Independiente del Valle ha sido una de las más disputadas en el mercado de invierno de la liga inglesa, después de que se llegase a vincular a Caicedo con clubes del potencial del Manchester United.

Albion have completed the signing of Moises Caicedo on a contract until June 2025 from Ecuadorian top-flight side Independiente del Valle!

El Atalanta, rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones, fichó este lunes, en el último día de mercado invernal italiano, al centrocampista ucraniano Viktor Kovalenko, procedente del Shakhtar Donetsk. Kovalenko, talento formado en el Shakhtar, llega a Bérgamo a título definitivo para sustituir al argentino Alejandro "Papu" Gómez, recalado en el Sevilla, informó el Atalanta en un comunicado oficial.





El portero español Vicente Guaita ha prolongado su vinculación con el Crystal Palace hasta 2023, con opción de un año adicional, según informó este lunes el club del sur de Londres.

He saves. He stays.



Vicente Guaita has signed a contract that will keep him at the club until June 2023.#CPFC | https://t.co/utMcYSDkhb