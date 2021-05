El FIFA 21 incluye en el videojuego a Kiyan Prince, jugador británico asesinado hace 15 años

Kiyan Prince fue asesinado a los 15 años, cuando jugaba en el Queens Park Rangers, al ser apuñalado en 2006. Ahora en 2021, el videojuego FIFA 21 le ha convertido en el primer ‘jugador virtual’ de la historia al incluirle en la plantilla delQPR.

15 years ago today, Kiyan Prince lost his life.



Today, we honour his legacy and the player he was destined to become.



Introducing QPR's new number 30 #LONGLIVETHEPRICE