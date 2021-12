Willy Caballero firma por el Southampton

El portero argentino Willy Caballero, de 40 años, se ha comprometido durante un mes por el Southampton, según ha anunciado el club inglés que compite en la Premier League.



El exportero del Manchester City, Chelsea, Elche, Málaga y Boca Juniors, entre otros, completó este lunes el pertinente examen médico y se unirá al equipo de Ralph Hasenhuttl antes de la visita el sábado al Emirates Stadium para enfrentarse al Arsenal. Después jugará en el campo del Crystal Palace, también en Londres y posteriormente el Southampton recibirá al Brentford.





#SaintsFC has completed the signing of goalkeeper @willy_caballero on a short-term contract ??