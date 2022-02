El fichaje de un condenado por violación subleva a la afición de un equipo escocés

El Raith Rovers, un club de la Segunda división escocesa, se ha convertido en el centro de las críticas en el país por su decisión de contratar a David Goodwille, futbolista que violó a una chica en 2011, lo que ha llevado a la escritora Val McDermid, conocida por sus novelas de intriga y crimen, a retirar su apoyo y patrocinio al club.

McDermid, que ha sido aficionada del Raith Rovers durante décadas, presta su nombre para las camisetas del club y para una de las tribunas del estadio Starks Park. Sin embargo, la decisión de fichar a Goodwillie ha terminado con su relación con el club. "He cancelado mi patrocinio de la camiseta del club para la próxima temporada tras este asqueroso movimiento. Esto echa por tierra cualquier intención de ser una comunidad o una familia en el club", dijo McDermid en un comunicado.

"Goodwillie nunca ha mostrado ni un gramo de arrepentimiento por la violación que cometió. Su presencia en Starks Park es una mancha para el club. También voy a romper mi abono de temporada. Esto es descorazonador para mí y para otros aficionados", añadió la escritora. Goodwillie, de 32 años, llegó a jugar para la selección escocesa y entre los clubes en los que ha militado destacan el Dundee United, el Aberdeen y el Crystal Palace.

En 2011, una mujer acusó a Goodwillie y a otro jugador del Dundee United, David Robertson, de abusar de ella después de una noche de fiesta. Ambos jugadores admitieron haber mantenido relaciones sexuales con la chica, pero sostuvieron que fueron consentidas. El juez determinó que la cantidad de alcohol consumida por la chica influyó en su toma de decisiones y que en ese estado "no pudo dar su consentimiento", por lo que decretó que ambos futbolistas la violaron. Pero la falta de pruebas provocó que su castigo fuera solo un pago de 100.000 libras (120.000 euros) a la mujer por los daños ocasionados.

"Solo de pensar en el violador David Goodwillie corriendo por el campo con mi nombre en su camiseta me pone enferma", agregó. McDermid no ha sido la única en expresar su rechazo a este fichaje, y a las críticas se han sumado voces como la de Nicola Sturgeon, ministra principal de Escocia, y Gordon Brown, ex primer ministro del Reino Unido, que es aficionado del club.

Por su parte, el equipo femenino ha anunciado que no utilizará más la equipación actual y que usarán una nueva sin la insignia del club. Han pedido permiso para cambiar el nombre del equipo y trasladarse de campo. El escándalo ha impactado a los aficionados y Alan Russell, presidente del principal grupo de aficionados del Raith Rovers, aseguró que están debatiendo qué medidas llevar a cabo y dijo que van a tener reuniones en los próximos días para dar una respuesta unánime.

"Están haciendo un daño irreparable a la imagen del equipo. Espero que reviertan su decisión, porque ya he visto a muchos aficionados que han cancelado sus abonos y que no piensan volver al club próximamente", dijo Russell. En el primer partido ya con Goodwillie en el equipo, aunque aún sin vestirse de corto por una lesión, Russell explicó que en la grada notó una bajada en la afluencia de aficionados."Normalmente hay unas 400/500 personas animando al club, ayer solo hubo poco más de 100. Además creo que vi menos niños y mujeres que en otras ocasiones", apuntó.

Para fichar al futbolista se realizó una votación en la cúpula directiva del equipo y la mayoría dio luz verde a la incorporación de Goodwillie bajo el argumento de darle una segunda oportunidad. El club, una vez visto el escándalo que se ha formado en torno a su fichaje, ha mantenido su decisión. "Entendemos la gravedad de lo que ocurrió hace diez años, pero como club apoyamos completamente la rehabilitación. Muchos factores han influido para llevar a cabo este fichaje, pero el primero y más importante es que ha sido una decisión futbolística".

Bill Clark, quien fue presidente del club hace unos años, rechazó el fichaje, dejó su cargo y calificó la decisión como "incorrecta". "¿Cómo voy a hablar a nuestra comunidad, que tiene hijas pequeñas, y decirle que somo una gran club, que vengan y nos apoyen? No va a funcionar", dijo Clark a la BBC. El caso del Raith Rovers ha ocurrido días después de que el Rayo Vallecano femenino haya incorporado como técnico a Carlos Santiso, que ha sido criticado por unos audios machistas que envió hace cuatro años instando a sus jugadores a cometer una violación grupal como la del Arandina.