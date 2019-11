Fernando Santos: "Cristiano está aquí, está bien y va a jugar"

El entrenador de la selección portuguesa de fútbol, Fernando Santos, ha afirmado este miércoles que Cristiano Ronaldo "está bien", ya recuperado de sus problemas físicos, y que por ello "va a jugar" en los próximos partidos de los 'tugas' contra Lituania y Luxemburgo, correspondientes a la fase de clasificación para la Eurocopa del 2020.

Así, Cristiano fue cambiado en el minuto 55 del encuentro que su equipo, la Juventus, ganó el pasado domingo ante el AC Milan en la jornada 12 de la Serie A. El delantero luso salió del campo visiblemente enfadado con su técnico, Maurizio Sarri, de camino a los vestuarios.

Sarri dijo después del partido que 'CR7' había sido sustituido por las molestias que ha arrastrado el último mes en una rodilla. A pesar de eso, y con problemas físicos en un gemelo, Cristiano no ha faltado en ese tiempo a ningún compromiso de la 'Vecchia Signora'.

Portugal sellará su billete para la EURO 2020, de manera matemática, si bate a Lituania y luego Serbia no gana a Luxemburgo. "Si no estuviera listo, no lo habríamos convocado. A todo el mundo le gusta hablar de Cristiano Ronaldo, porque es el mejor del mundo", ha dicho Santos en rueda de prensa.

"Si fuera cualquier otro jugador, no habría este jaleo. Cristiano está aquí, está convocado, está bien y va a jugar", ha agregado. "Esta conferencia no va sobre Cristiano Ronaldo, va sobre Portugal y su partido contra Lituania", ha indicado el seleccionador de forma tajante.