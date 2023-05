El feo gesto de Joao Félix: Intentó dar un pelotazo a un rival tirado en el suelo

El Chelsea empató con el Nottingham Forest (2-2) y sigue con su mala racha en la Premier League en un partido en el que Joao Félix ha sido el gran protagonista. Y eso que Raheem Sterling, con un doblete al comienzo de la segunda mitad, había remontó el gol inaugural de Taiwo Awoniyi. Sin embargo, el propio Awoniyi hizo el 2-2 definitivo en el minuto 62.

Todo ocurrió en el minuto 37 de la primera parte en un ataque del Chelsea que acababa en nada. El árbitro señalaba falta de Connor Gallagher y la pelota suelta al borde del área le llegaba al portugués que con un rival, Ryan Yates, tirado en el suelo a menos de un metro, lanzaba un fuerte balonazo que le pasaba rozando la cabeza e impactaba contra el brazo de su compañero Gallagher.





Los jugadores del Forest no entienden nada de lo que ocurre y acuden raudos a pedir explicaciones y encararse con un Joao Félix que no acierta por poco en el futbolista visitante al que la pelota roza en el brazo. El portugués ha intentado alejarse de la acción y no ha sido amonestado por el árbitro.