El feo gesto de Haaland con Meré: le lanzó su camiseta y no quiso intercambiarla

Haaland marcó por partida doble ante el Köln, pero su equipo no fue capaz de pasar del empate (2-2) y el jugador noruego se mostró especialmente descontento tras el pitido final.

Nada más acabar el encuentro, Haaland puso camino hacia el túnel de vestuarios y en ese trayecto se cruzó con el español Jorge Meré, que le había pedido la camiseta. Se la quitó y se la lanzó casi sin mirarle. Sin intención de intercambiar elásticas con el rival, Haaland ni siquiera detuvo su paso y le tiró la suya.

Haaland didn't look happy after the full time whistle �� pic.twitter.com/xNz2mVrGLi