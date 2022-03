Felipe, convocado por Brasil para jugar ante Bolivia y Chile

La selección brasileña convocó este domingo al defensa Felipe, del Atlético de Madrid, para cubrir la baja de Gabriel Magalhaes, futbolista del Arsenal inglés, en los partidos que jugará frente a Bolivia y Chile por las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Catar 2022.

Según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a última hora el central del Arsenal pidió ser excluido de la convocatoria debido a que se espera que, durante la semana próxima, su esposa dé a luz a su primera hija. El seleccionador Adenor Leonardo Bacchi "Tite" dijo comprender la situación y convocó en su lugar a Felipe, quien será esperado este lunes en la Granga Comary, el centro de entrenamientos de Brasil situado en Teresópolis, a 62 kilómetros de Río de Janeiro.

La CBF también confirmó que para los partidos frente a Bolivia y Chile el entrenador no contará con el delantero Raphinha, del Leeds United, quien ha dado positivo de coronavirus y no podrá viajar a Brasil. Tite no ha confirmado aún si llamará a otro jugador para cubrir la vacante abierta por Raphinha, pero en la convocatoria ya cuenta con delanteros de peso, como Antony (Ájax), Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Richarlison (Everton), Rodrygo Goes (Real Madrid) y Vinicius Junior (Real Madrid).

La selección brasileña recibirá el próximo 24 de marzo a Chile en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y cinco días después visitará a Bolivia para el último partido de las eliminatorias suramericanas. La Canarinha ya tiene asegurado su billete a Catar, es líder invicto de las eliminatorias con 39 puntos y tiene un balance casi perfecto de doce victorias y tres empates.